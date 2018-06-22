دول التحالف العربي تجتمع غدا في جدة لهذا السبب

يعقد وزراء إعلام الدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اجتماعا غدا، السبت 23 يونيو/حزيران في قصر المؤتمرات بجدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

وتابعت "واس"، يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني شهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات.

وجدير بالذكر أن "التحالف"، بدأ عملية عسكرية واسعة حملت اسما رمزيا "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.

واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد "أنصار الله" صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة.