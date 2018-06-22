مقتل جندي سعودي برصاص "أنصار الله" في نجران

قُتل جندي سعودي، اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحي أنصار الله قتلوا جنديا سعودياً، اليوم الجمعة، بعملية قنص غرب موقع السديس في نجران".

وأضاف أن "قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي سقطوا بعملية اقتحام نفذها مسلحو أنصار الله لأحد المواقع العسكرية في الشبكة بنجران".

وأشار المصدر إلى أن "مسلحي أنصار الله شنوا قصفاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في بوابة الموسم وجبل جحفان ومواقع الفريضة والمبخرة وكرس جوبح في جيزان"، لافتاً إلى "تعرض تجمع للجيش السعودي في موقع مجازة بعسير إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا لأنصار الله".

في سياق متصل، كثف طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، اليوم الجمعة، بالتزامن مع المعارك الدائرة في الحديدة.