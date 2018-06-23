قطر تطالب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات

ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن القطرية، جاء طلب قطر على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أكد فيه أنه نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري، ووفقا للبند "8" من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "251\60" بتاريخ 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة، أن المري طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
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