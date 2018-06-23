غوتيريس يطالب بإنهاء فوري للتصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة 22 يونيو/حزيران، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا وذلك بعد أن صعدت القوات الحكومية هجومها على مناطق لقوات المعارضة هذا الأسبوع، حسبما ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس.

ونقلت رويترز عن دوجاريك قوله في بيان بأن هذه "الهجمات أسفرت عن تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية. ويشعر الأمين العام أيضا بقلق من المخاطر الكبيرة التي تشكلها تلك الهجمات على أمن المنطقة".

© Sputnik . Sergey Pyatakov موسكو لا تتفق مع اتهامات واشنطن بمعاداة الأمم المتحدة لإسرائيل

في سياق متصل، حققت وحدات الجيش السوري تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في عمق البادية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومركزة على أوكار إرهابيي "داعش" في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.