القبض على 3 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في مدينة شحات الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات الملازم حسن أبو كريم، شرقي البلاد، أن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات قد ألقى القبض، يوم أمس الجمعة، على ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش.

© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff القوات العراقية تعثر على حقول ألغام لـ"داعش" غربي البلاد

البيضاء- سبوتنيك .وأكد أبو كريم في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "قسم البحث الجنائي في شحات يضبط ثلاث عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي" ، مضيفاً "جاءت عملية القبض عليهم بعد خروجهم من مدينة درنة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن "هؤلاء اعترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وأن أدوارهم كانت متنوعة ما بين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح ".

وأشار إلى أن "المتهم الأول مقيم بمنطقة الأبرق بعد هروبه من درنة حيث كان دوره الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش"، مشيراً أن "المتهم الثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعظ للتعبئة بالفكر الإرهابي".

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس المنصرم، أن قوات الجيش الليبي تقاتل الإرهاب نيابة عن دول الجوار والعالم أجمع.

وقال أن قوات الجيش لم تستخدم في حربها ضد الإرهاب الأسلحة الثقيلة من أجل المحافظة على المدينة القديمة التاريخية في درنة"، مضيفا أن "القيادة العامة للجيش أرسلت وسهلت دخول المواد الغذائية والطبية لمدينة درنة".

وأشار المسماري إلى أن "القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة على استقبالهم لأبنائهم من القوات المسلحة الليبية وتعاونهم والتزامهم بتعليمات قيادة الجيش".