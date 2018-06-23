تسجيل
09:21 23 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    القبض على 3 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في مدينة شحات الليبية

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات الملازم حسن أبو كريم، شرقي البلاد، أن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات قد ألقى القبض، يوم أمس الجمعة، على ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش.

    القوات العراقية تحرر شرق الموصل، العراق 18 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2018 / Dimitar Dilkoff
    القوات العراقية تعثر على حقول ألغام لـ"داعش" غربي البلاد
    البيضاء- سبوتنيك.وأكد أبو كريم في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "قسم البحث الجنائي في شحات يضبط ثلاث عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي" ، مضيفاً "جاءت عملية القبض عليهم بعد خروجهم من مدينة درنة".

    وأضاف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن "هؤلاء اعترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وأن أدوارهم كانت متنوعة ما بين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح ".

    وأشار إلى أن "المتهم الأول مقيم بمنطقة الأبرق بعد هروبه من درنة حيث كان دوره الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش"، مشيراً أن "المتهم الثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعظ للتعبئة بالفكر الإرهابي".

    وقد أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس المنصرم، أن قوات الجيش الليبي تقاتل الإرهاب نيابة عن دول الجوار والعالم أجمع.

    وقال أن قوات الجيش لم تستخدم في حربها ضد الإرهاب الأسلحة الثقيلة من أجل المحافظة على المدينة القديمة التاريخية في درنة"، مضيفا أن "القيادة العامة للجيش أرسلت وسهلت دخول المواد الغذائية والطبية لمدينة درنة".

    وأشار المسماري إلى أن "القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة على استقبالهم لأبنائهم من القوات المسلحة الليبية وتعاونهم والتزامهم بتعليمات قيادة الجيش".

    انظر أيضا:

    ليبيا تستنكر ما نشرته وسائل إعلام مالطية حول اعتقال دبلوماسي ليبي
    ليبيا تستعد للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي 2018
    قبيلة القذاذفة تنفي مشاركتها في الهجوم على منطقة الهلال النفطي في ليبيا
    الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على الموانئ النفطية في ليبيا
    محافظ ليبيا لدى "أوبك" يؤكد أن بلاده لا تعارض العودة لمستويات الإنتاج ما قبل صفقة "أوبك+"
    ليبيا... اشتعال خزانات النفط يهدد بكارثة بيئية كبيرة
    ليبيا... مقتل عضو جماعة تابعة للقاعدة في غارة أمريكية
    ليبيا... "الوطنية لحقوق الإنسان" ترحب بالإفراج عن قيادات من نظام القذافي
    الكلمات الدلالية:
    تنظيم داعش, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك