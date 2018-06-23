روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد انتهاكين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظة حلب خرقين وأربعة خروقات في اللاذقية وخرقاً في حماه، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات".

هذا وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية، تم توقيع اتفاقية حول انضمام مراكز سكنية جديدة من الحسكة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.