في اجتماع عسكري... نائب هادي يوجه دعوة إلى الجيش وأحرار اليمن

عقد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أمس الجمعة، اجتماعا اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات وأوضاع الوحدات العسكرية والانتصارات التي تتحقق يوميا بدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الاجتماع ضم المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عادل القميري ورئيس هيئة الدعم والإسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول وبحضور قائد قوات التحالف في محافظة مأرب العميد الركن علي ساير العنزي ونائب قائد القوة الإماراتية بمأرب العقيد الركن محمد راشد الياجي.

© Sputnik . A. Savin الخارجية اليمنية: بقاء ميناء الحديدة بأيدي الحوثيين خطر على دول المنطقة

وبارك الأحمر، "الانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش وأحرار اليمن وبدعم من دول التحالف وفي مقدمتها المملكة وما يحرزونه من تقدم في جبهة الساحل بمحافظة الحديدة وفي ميدي وحرض وفي البيضاء وفي صعدة ولحج والانتصارات الأخيرة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء".

وقال إن "مشروع إيران في اليمن الذي تمثله جماعة الحوثي، آيل للسقوط بفضل العزيمة والإصرار والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش وقوات التحالف".

ودعا الأحمر خلال الاجتماع "كل أبناء القوات المسلحة والأمن وأحرار اليمن إلى الوقوف صفا واحدا خلف قيادة الشرعية بما يخفف من معاناة أبناء الشعب ويحقق طموحاتهم في بناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد".