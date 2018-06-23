إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

© AP Photo / Tsafrir Abayov تحسبا لأي تصعيد... الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة القبة الحديدية في محيط قطاع غزة

رام الله- سبوتنيك . وقال شاهد عيان إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الذي ترك ينزف على الأرض دون تقديم العلاج له حيث منع الجنود سيارة الإسعاف من الاقتراب وتقديم العلاج له".

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إن "الجنود أطلقوا النار في الهواء ولم ينصاع الشاب الفلسطيني لأوامر الجنود بالتوقف، ثم أطلقوا النار على قدميه".