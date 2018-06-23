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    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    القوات العراقية تدمر المزيد من خلايا "داعش"

    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    العالم العربي
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    أعلنت الجهات الأمنية الرسمية العراقية، اليوم السبت، حصيلة جديدة لعمليات نوعية تواصل القوات تنفيذها في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أوكاره وخلاياه النائمة ومخلفاته في شمالي وغربي البلاد.

    وأفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، بأن الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك "شمال بغداد"، تفتش قرى شبيجة سعود وسربشاخ وغريب الوسطى وكبيبة.

    القوات العراقية تحرر شرق الموصل، العراق 18 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2018 / Dimitar Dilkoff
    القوات العراقية تعثر على حقول ألغام لـ"داعش" غربي البلاد
    وأضاف رسول، أن قوات الشرطة عثرت في القرى، على نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقامت بردمه.

    وأكمل: "كما رفعت فرق معالجة المتفجرات التابعة للشرطة الاتحادية، مساطر عبوات ناسفة فاسدة، تم العثور عليها في القرى أثناء التفتيش".

    وفي سياق متصل، شرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، شمال بغداد، بتفتيش منطقة المقالع والقرى المحصورة من تقاطع القيارة "جنوبي الموصل، مركز المحافظة"، إلى سيطرة البراري.

    وحسبما أعلن رسول، فإن القوات تمكنت من تفجير 5 عبوات ناسفة، وفككت 4 أخرى، كما عثرت على 192 قنبرة هاون تالفة مختلفة الأنواع، وصاروخ SPG9 تالف، و11 صاروخاً محلي الصنع ومعمل لتدريع العجلات، تم معالجتها، منوها إلى أن 4 عبوات ناسفة تم العثور عليها في ناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى.

    القوات العراقية في الموصل
    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
    القوات العراقية تفتش في مكان اختباء زعيم "داعش" الإرهابي
    من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، ظهر اليوم أيضا، أن مكتب مكافحة إجرام تلعفر "شمال غربي العراق"، التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى يلقي القبض على إرهابي بحوزته استمارة خاصة به لاستقبال الوافدين الجدد لـ"داعش" عام 2015.

    وبين معن، أن الاستمارة المذكورة فيها الصورة الشخصية للمتهم، حيث اعترف أنه يعمل ضمن ما تسمى (الشرطة الإسلامية)، منوها بقوله "بناء على اعترافاته تم القبض على ثلاث عناصر من "داعش" ممن حملوا السلاح وأطلقوا عدد من الصواريخ ضد قواتنا الأمنية في قضاء سنجار "الذي شهد إبادة المكون الايزيدي على يد التنظيم الإرهابي في مطلع أغسطس/آب عام 2014"، وتم القبض عليهم في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل".

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    الكلمات الدلالية:
    القوات العراقية, داعش, العراق
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