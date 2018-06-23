الجيش الإسرائيلي يعتقل متضامنين وصحفيين خلال تظاهرة شرق الخليل

وأضاف شاهد العيان "فضت القوات الإسرائيلية الفعالية وسرعان ما أطلقت قنابل الصوت والغاز"، متابعا "الفعالية جرى تنظيمها بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وبلدية بني نعيم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مكان التظاهرة منطقة عسكرية مغلقة ومنع السكان والأهالي من الوصول إلى أراضيهم بأمر عسكري.
وتتبع السلطات الإسرائيلية نهج مصادرة الأراضي منذ عام 1967؛ لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرر ذلك بدواعٍ أمنية دون الإفصاح عن أي تفاصيل.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية هذا المبرر، لتسهيل السيطرة وانتزاع أراضي الفلسطينيين.
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