الجيش الإسرائيلي يعتقل متضامنين وصحفيين خلال تظاهرة شرق الخليل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، 10 متضامنين وصحفيين اثنين، أثناء مشاركتهم في فعالية ضد مصادرة السلطات الإسرائيلية عشرات الدونمات من الأراضي التابعة لبلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

© AP Photo / Majdi Mohammed إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي منع المتظاهرين والمشاركين من إقامة الفعالية قبل أن يعتقل عشرة متضامنين وصحفيين اثنين يعملان في وكالتي أخبار فلسطينية محلية".

وأضاف شاهد العيان "فضت القوات الإسرائيلية الفعالية وسرعان ما أطلقت قنابل الصوت والغاز"، متابعا "الفعالية جرى تنظيمها بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وبلدية بني نعيم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مكان التظاهرة منطقة عسكرية مغلقة ومنع السكان والأهالي من الوصول إلى أراضيهم بأمر عسكري.

وتتبع السلطات الإسرائيلية نهج مصادرة الأراضي منذ عام 1967؛ لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرر ذلك بدواعٍ أمنية دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وتستخدم السلطات الإسرائيلية هذا المبرر، لتسهيل السيطرة وانتزاع أراضي الفلسطينيين.