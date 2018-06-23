صحيفة: قرار غير مسبوق لأمير قطر... والأمير السابق "متردد"

وقالت المصادر إن قطر تعهدت بدفع مبلغ يوزاي الدعم الخليجي المقدم للأردن خلال "قمة مكة" والبالغ قدره 2.5 مليار دولار، لكن الدوحة طلبت عدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي الآن، بسبب تردد الأمير السابق حمد بن خليفة، في إعطاء الأمير تميم الموافقة النهائية على المبلغ.
وزار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المملكة الأردنية في الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الأردنية (عمان) وعدة محافظات أجبرت رئيس الوزراء هاني الملقي على تقديم استقالته.
وفي أعقاب الزيارة أعلن وزير الخارجية القطري عن مساعدات قيمتها نصف مليار دولار لصالح الأردن، في دفعة أولى من المساعدات. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الدعم هو عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية وبنى تحتية.
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