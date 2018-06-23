جدة تستضيف اجتماعا لوزراء إعلام التحالف حول ملفات المنطقة

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة الرياض السعودية، يناقش وزراء إعلام الدول الأعضاء في "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ملفات عدة، على رأسها التطرف والإرهاب.
وأدت الغارات الجوية التي ينفذها التحالف، وكذلك القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات الجيش اليمني و"أنصار الله"، والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش" (المحظوران في روسيا) إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين اليمنيين.
وتشارك في العمليات طائرات مقاتلة من مصر والمغرب والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وفتح الصومال مجاله الجوي ومياهه الإقليمية، والقواعد العسكرية للائتلاف لاستخدامها في العمليات، بينما استبعدت قطر من التحالف في يونيو/حزيران 2017، بينما قدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات.
كما أسفر النزاع اليمني عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار المجاعة والأوبة فيها، ونزوح الآلاف من المدنيين إلى مناطق أكثر أمناً في داخل وخارج البلاد.
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