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    العراق يدعو لعدم تعديل اتفاق خفض إنتاج "أوبك"

    © AP Photo / Nabil al-Jourani
    العالم العربي
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    أعلن العراق تأييده لعدم اتخاذ قرار تعديل اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لتفادي الإضرار بمصالح واقتصاديات الدول المنتجة.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات اليوم السبت "العراق يرى ضرورة تريث المنتجين في اتخاذ قرار تعديل الاتفاق في الوقت الحاضر، الذي قد يؤدي إلى وفرة في المعروض النفطي في الأسواق العالمية، بما يفوق الحاجة الفعلية، مما يؤدي إلى خفض أسعار النفط، والإضرار باقتصاديات الدول المنتجة".

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
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    وأضاف جهاد أن بغداد تعرب عن أملها في التوصل إلى حل توافقي بين أعضاء المنظمة، بما يحافظ على المكاسب التي حققها الاتفاق في الفترة الماضية، وعدم التفريط بها، موضحا "وزير النفط العراقي جبار اللعيبي تقدم بمقترح توافقي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأعضاء ينص على الموافقة المبدئية على قيام المنتجين بتعديل الاتفاق، لكن دون تحديد الكميات مسبقا".

    وتابع البيان بأن مقترح اللعيبي ينص على "الانتظار لمدة ثلاثة أشهر من الآن، لحين ضمان مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وعندها يمكن عقد اجتماع مطلع أيلول/سبتمبر 2018 لمراجعة أوضاع السوق بحسب مقترح الوفد العراقي، لاتخاذ قرار مناسب لتحديد الكميات الفعلية التي تحتاجها الأسواق العالمية".

     وكان اجتماع دول "أوبك" في فيينا، بدأ أمس الجمعة، وتوصل إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من تموز/ يوليو وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، إضافة إلى الحفاظ على الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر.

    واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملاً.

    ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع اليوم لكل الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" والسبب الرئيسي لطرح هذا الموضوع هو المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية. 

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    الكلمات الدلالية:
    قطاع النفط والغاز العراقي, أخبار أوبك, الحكومة العراقية, العراق
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