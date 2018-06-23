"أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية

غادر محمد الجبري، وزير الإعلام الكويتي، على رأس وفد رسمي متجها إلى مدينة جدة للمشاركة في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقال الجبري قبيل مغادرته البلاد إن مشاركة الكويت في هذا الاجتماع تأتي في إطار التعاون المستمر بين دول "التحالف" وجهود إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية، وفقا لـ"الأنباء" الكويتية.

وأضاف أن الاجتماع يؤكد الجوانب الإعلامية التي تعبر عن أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم في اليمن الشقيق وتمكين الشرعية من بسط سيادتها على التراب اليمني لتأخذ اليمن دورها الطبيعي في إطار عالمنا العربي.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy جدة تستضيف اجتماعا لوزراء إعلام التحالف حول ملفات المنطقة

وأشار الجبري إلى أهمية هذا الاجتماع "لما يمثله سلاح الإعلام في العصر الحاضر من أهمية كبرى لا تقل عن كل أنواع الأسلحة المستخدمة في الحروب لجهة طرح الرؤى والمواقف الحقيقية لمسار عملية "إعادة الأمل" ودرء الشائعات والآراء المغرضة التي تسوق لها وسائل إعلام تحاول التقليل من جهود "التحالف" وتمكين الحكومة الشرعية من بسط إرادتها على التراب اليمني".

ولفت الجبري إلى الدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به دول "التحالف" في توفير الخدمات الصحية والغذائية والبيئية المنقذة لحياة للملايين من أبناء الشعب اليمني الشقيق بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بغية تحسين السبل المعيشية لهم.