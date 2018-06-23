بعد أنباء عن اعقاله في الرياض... أمير سعودي يرد (فيديو)

رد الأمير السعودي ناصر بن نواف آل سعود، على أنباء إلقاء القبض عليه من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية.

ونفى الأمير ناصر، خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون السلطات في المملكة ألقت القبض عليه، معتبراً نشر هذه الإشاعات يأتي في إطار تحريض الشعب على الحكومة، وذلك وفقا لصحيفة الوئام الإلكترونية السعودية.

وقال: "انتشرت أنباء بالقبض علي.. وكما تعرفون إخوتي هذه سوالف عزمي بشارة وخليته في قطر، هي من يقف وراء القصة كلها.. وقد قاموا من قبل بنشر عشرات المقاطع القديمة.. وهم من قام بعمل هاشتاغ في موقع تويتر لتحريض الشعب ضد الحكومة كما تعرفون".

وأضاف الأمير السعودي: "ما عليكم من مثل هذا الكلام.. الشعب معروف موقفه ونحن قلب واحد ومتضامن مع الحكومة، وأنا أسكن في الرياض وليس في الثمامة".