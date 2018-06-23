عودة مئات المهجرين إلى بلداتهم في ريفي حلب وإدلب شمالي سوريا

يواصل سكان من أرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي العودة إلى قراهم ومناطقهم التي حررها الجيش السوري عبر معبر أبو الضهور الذي تم افتتاحه بهدف تنسيق عودة الأهالي إلى بيوتهم.

وذكرت وكالة "سانا" أن دفعات جديدة من العائلات المهجرة "عادت إلى قراها وبلداتها التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ريفي حلب وإدلب وذلك عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وشهد معبر أبو الضهور بريف إدلب الشرقي اليوم عودة مكثفة للأهالي إلى منازلهم مصطحبين معهم آليات محملة بأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ومعدات زراعية.

وتقوم الحكومة السورية بتوفير مختلف الخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية للأهالي العائدين وتسهيل عودتهم بشكل فوري إلى قراهم وبلداتهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية فيها.

وافتتح المعبر الإنساني المذكور يوم الجمعة 1 حزيران/ يونيو في بلدة أبو الضهور بعدما نجحت جهود روسية بالاتفاق مع الجانب التركي على فتحه في منطقة تل السلطان ليتم عبره دخول المدنيين الذين فروا من المنطقة التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة قبل أن يتمكن الجيش السوري من تحريرها منذ أشهر بعملية عسكرية كانت مدعومة من القوات الجوية الروسية.

الأسر العائدة آنذاك إلى مناطق الجيش السوري استقبلتها الشرطة العسكرية الروسية وأطباء المشفى الميداني الذي أقامه مركز حميميم.