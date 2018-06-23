قطر تكشف "السبب الحقيقي" لانسحابها من تحالف اليمن بقيادة السعودية

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لا تدعم موقف إيران أو موقف التحالف العربي في حرب اليمن، بل تدعم "جلوس فرقاء الأزمة معا إلى طاولة واحدة، وإيجاد حل لشعبهم".

وخلال كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال وزير الخارجية القطري: "نرى الوضع في اليمن ونحن كنا جزءا من التحالف في البداية عام 2015، لأن المنتظر كان الوصول لحل سياسي، وأن نجمع اليمنيين حول مبادرة مجلس التعاون، لكن التوجه برمته تغير"، وذلك وفقاً لموقع "الخليج أون لاين".

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وأضاف أن "توجه التحالف العربي بقيادة الممكلة العربية السعودية الآن تغير، حيث ترى سجونا سرية وتعذيبا وأجندات متضاربة بين دول التحالف ".

وأردف الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "قطر لن تدعم أبدا موقف إيران أو أي طرف آخر في خراب اليمن، ونحن لا ندعم موقف التحالف العربي في حرب اليمن، نحن ندعم جلب الاستقرار للشعب اليمني، وجلب الفرقاء للجلوس معا إلى طاولة واحدة وإيجاد حل لشعبهم".

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله، التي تسيطر على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وأعلنت الرياض، التي تقود التحالف، خروج قطر منه في أعقاب الأزمة الخليجية يونيو/ حزيران 2017.