بعد طلبات إسرائيلية... "حزب الله" يتلقى ضربة

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "إغلاق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة استخدامها من قِبل حزب الله لنشر الإرهاب والتحريض".
وأضاف أدرعي "أعلن حزب الله الإرهابي الليلة إغلاق حساباته على فيسبوك وتويتر، فهذا هو الوضع عندما يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الإرهاب، والتحريض، والحقد، ليس ضد إسرائيل فحسب، بل ضد العرب والمسلمين في المنطقة، بما في ذلك مواطني لبنان الّذين ينفرون من الإرهاب الإيراني في المنطقة التي يشكل حزب الله إحدى أذرعه".
وأكد أدرعي "حبل الكذب قصير، حتى فيسبوك وتويتر باتوا لا يحتملون أكاذيب [الأمين العام لحزب الله حسن] نصر الله، وتحريضه على الإرهاب".
وكانت إدارة الموقعين حظرت وأغلقت حسابات تابعة لحزب الله اللبناني، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قبل أشهر، وسط ترحيب إسرائيلي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)