بعد طلبات إسرائيلية... "حزب الله" يتلقى ضربة

حذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان إدارتي موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" من الملاحقة القانونية حال عدم إغلاق صفحات وحسابات تابعة لحزب الله اللبناني.

© AFP 2018 / STRINGER موقع عبري: إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة حزب الله اللبناني

القدس — سبوتنيك . ونقل راديو "مكان" الإسرائيلي عن مصادر في ديوان وزير الأمن الداخلي أن "مكتب الوزير حذر قبل أسبوع إدارتي تويتر وفيسبوك من أنه سيلاحقها أمام القضاء إذا لم تغلق حسابات وصفحات ومواقع خاصة بحزب الله".

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "إغلاق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة استخدامها من قِبل حزب الله لنشر الإرهاب والتحريض".

وأضاف أدرعي "أعلن حزب الله الإرهابي الليلة إغلاق حساباته على فيسبوك وتويتر، فهذا هو الوضع عندما يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الإرهاب، والتحريض، والحقد، ليس ضد إسرائيل فحسب، بل ضد العرب والمسلمين في المنطقة، بما في ذلك مواطني لبنان الّذين ينفرون من الإرهاب الإيراني في المنطقة التي يشكل حزب الله إحدى أذرعه".

وأكد أدرعي "حبل الكذب قصير، حتى فيسبوك وتويتر باتوا لا يحتملون أكاذيب [الأمين العام لحزب الله حسن] نصر الله، وتحريضه على الإرهاب".

وكانت إدارة الموقعين حظرت وأغلقت حسابات تابعة لحزب الله اللبناني، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قبل أشهر، وسط ترحيب إسرائيلي.