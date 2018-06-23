أول تعليق رسمي على أنباء "اللقاء السري" بين ابن سلمان ونتنياهو في القصر الملكي

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن مصدر رسمي، إن "جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة".
وكان آخر ظهور لولي العهد، خلال استقباله ضباطا من وزارة الدفاع في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، علما بأن لقاء الملك عبد الله ونتنياهو عقد في عمان، الاثنين الماضي.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، زعمت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان ينتظر نتنياهو في القصر الملكي بعمّان، وحضر اللقاء برفقة صهر ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
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