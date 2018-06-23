هادي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية إماراتية في عدن

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الرئيس هادي، التقى رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإماراتي، وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت"، مؤكدة حضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.
وثمن الرئيس اليمني "التعاون الأخوي الصادق مع الأشقاء في دول التحالف العربي الذي روته دماء الشهداء الزكية التي سالت على أرض اليمن منطلقة من أواصر الهوية و المصير المشترك".
وأوضحت "سبأ"، أنه خلال اللقاء تم التنسيق ومناقشة الأعمال المستقبلية الداعمة المقدم من الأشقاء في الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الشرطة الإماراتية، استعرض الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
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