هادي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية إماراتية في عدن

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، بقيادات أمنية وعسكرية إماراتية، في مدينة عدن، جنوب اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الرئيس هادي، التقى رئيس لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإماراتي، وقائد قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت"، مؤكدة حضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الإمارات: نشارك في قوات التحالف وفقا لطلب اليمن

وأشاد هادي "بدور وجهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وشرعيته الدستورية، وحيا الدور الإماراتي الفاعل وإسهاماته الميدانية على مختلف الصعد في الجمهورية اليمنية".

وثمن الرئيس اليمني "التعاون الأخوي الصادق مع الأشقاء في دول التحالف العربي الذي روته دماء الشهداء الزكية التي سالت على أرض اليمن منطلقة من أواصر الهوية و المصير المشترك".

وأوضحت "سبأ"، أنه خلال اللقاء تم التنسيق ومناقشة الأعمال المستقبلية الداعمة المقدم من الأشقاء في الإمارات لتطوير ودعم الأمن العام في محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الشرطة الإماراتية، استعرض الخطة الموضوعة لتأهيل الأمن العام بمحافظة حضرموت في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.