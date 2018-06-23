لجنة علمية من مصر والسودان وإثيوبيا تجتمع بالخرطوم لبحث استراتيجيات ملء "سد النهضة"

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة المكونة من قبل السودان، ومصر، وإثيوبيا لبحث آليات ملء سد النهضة الإثيوبي.

الخرطوم — سبوتنيك. وذكر بيان الناطق باسم وزارة الكهرباء والري والموارد المائية السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، إن اللجنة "تضم خبراء وأكاديميين من دول السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة"، مشيراً إلى أن اجتماعاتها "تمتد ليومين".

وكان مقترح تكوين هذه اللجنة العلمية قد قدم في الاجتماع التساعي بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث في الخرطوم في 6 أبريل/نيسان الماضي ، وتم تضمينه في وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني في أديس أبابا في 15 مايو/أيار، وعقدت اللجنة أولي اجتماعاتها بالقاهرة في الفترة 2-4 يونيو/حزيران الجاري.

وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب، بينما وافقت عليه مصر.

وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد علي، أوائل الشهر الجاري، خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، بعدم المساس بالمصالح المائية المصرية مع استئناف البلدين المفاوضات حول مشروع سد النهضة الأثيوبي.

وقال أبي أحمد في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع الرئيس المصري، "حكومتي ليس لديهم رغبة في إلحاق الضرر بمصر، ولكن نريد أن نتعاون في كل المجالات، ليس فقط فيما يتعلق بالنيل".