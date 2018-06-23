السعودية تعلن عقوبات "التحرش الجنسي"... وهذه الأفعال التي تعرضك للاتهام

حذرت النيابة العامة السعودية من القيام بعدد من التصرفات وصفتها بالـ"مسيئة"، والتي تدخل ضمن "جريمة التحرش الجنسي".

وأوضحت النيابة في تغريدة عبر "تويتر"، أن العقوبات تصل للسجن عامين، أو غرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال.

وتتمثل التصرفات التي تدين مرتكبها وفقا للنيابة في "أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء".

#النيابة_العامة

أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، ذات مدلول جنسي ، تجاه شخص آخر ، تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء ، تعد جريمة تحرش جنسي.

— ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين ، وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال. pic.twitter.com/SPLnI5XAz6 — النيابة العامة (@bip_ksa) June 23, 2018

وأعلنت النيابة السعودية في وقت وسابق، أنه في جرائم التحرش وفي حال تنازل المجني علیه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش؛ يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي قد وافق، في 28 أيار/ مايو الماضي، على مشروع نظام يكافح جريمة التحرش.