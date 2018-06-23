وفاة المهندس المصري مبتكر فكرة تحطيم الساتر الرملي بخط بارليف في حرب أكتوبر

توفى اليوم، السبت 23 يونيو/حزيران اللواء المهندس المصري باقي زكي يوسف، صاحب فكرة اختراق خط بارليف، الذي أقامته إسرائيل على طول قناة السويس بعد نكسة 5 يونيو 1967.

ووفقا لما نشرته صحيفة أخبار اليوم المصرية، فإن باقي زكي يوسف من مواليد 1931 المتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم الميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954 وتدرج في الجيش المصري بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى وصل رتبة لواء في 1984.

وأثناء خدمته العسكرية بدأ العمل في بناء السد العالي كضابط مهندس موفد من الجيش المصري، وعاد إلى الوحدات القتالية بعد نكسة 1967.

وخلال حرب أكتوبر عام 1973، كان باقي زكي يوسف برتبة مقدم ويقال إنه صاحب فكرة استخدام المياه في فتح ثغرات بالساتر الترابي بخط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب أكتوبر 1973 ضد الجيش الإسرائيلي، عن طريق استخدام مضخات مائية قوية جدا.

وتقديرًا لجهوده تم منح الضابط المهندس زكي يوسف نوط الجمهورية المصرية العسكري من الطبقة الأولى، وتسلمه من يد الرئيس الراحل أنور السادات، في فبراير 1974، وتسلم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من الرئيس السابق حسني مبارك، بمناسبة إحالته إلى التقاعد من القوات المسلحة عام 1984.