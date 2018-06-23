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20:58 23 يونيو/ حزيران 2018
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    البرلمان المصري يوافق على 8 اتفاقيات دولية بقيمة 3.3 مليار دولار

    © Sputnik . Alexander Yuriev
    العالم العربي
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    وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على ثمان اتفاقيات تنمية بقيمة 3.3 مليار دولار مع عدد من الحكومات والمؤسسات الأجنبية، منها ثلاث اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

    وقال البيان إن المجلس "وافق على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الشركاء في التنمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي".

     ومن جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أمام البرلمان إن هذه الاتفاقيات تأتي  فى إطار أولويات الحكومة المصرية في الاستثمار فى المواطن والتعليم، تنفيذا لما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب اثناء حلف اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضع على أولوياتها؛ الاستثمار في التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.

    وأضافت نصر أن جميع المنح التى تتفاوض عليها وزارة التعاون الدولي مع المنظمات الدولية سيتم توجيهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة، بجانب التعليم العالى وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن.

    وذكر البيان أنه تمت الموافقة على "الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر".

    الرئيس السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان
    © Photo / Mohammed Samaha
    تفاصيل صندوق الاستثمار السعودي المصري
    أما الاتفاقية الثانية فتشمل "اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز".

    فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بـ "التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي".

    فيما تتناول الاتفاقية الرابعة التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال العلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

    أما الاتفاقية الخامسة فوقعت أيضا مع الجانب الأمريكي بشأن "مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية".

    فيما وقعت الاتفاقية السادسة في صورة "منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا بمحافظة بني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة"، بحسب البيان.

    وأضاف البيان أن الاتفاقية السابعة "هي اتفاقية منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة في توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين ياباني نحو 9 مليون دولار".

    كما وافق البرلمان على اتفاقية الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل "تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو".

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    الكلمات الدلالية:
    استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, البرلمان المصري, البرلمان المصري, مصر
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