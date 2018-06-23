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22:41 23 يونيو/ حزيران 2018
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    قارب يحمل مهاجرين في المتوسط

    البحرية الليبية تنقذ 25 مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    العالم العربي
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    أكد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، العميد أيوب قاسم إنقاذ 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية.

    طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في بيان، اليوم السبت، إن "دورية حرس السواحل قطاع طرابلس زورق راس جدير تمكنت من إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 3 أطفال، و6 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي".

    اللاجئون والمهاجرون من شمال ليبيا، 6 مايو/ أيار 2018
    © AP Photo / Felipe Dana
    البحرية الليبية تنقذ مهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين ومصريين
    وأضاف البيان "المهاجرون غير الشرعيين من 4 جنسيات أفريقية وهي السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج"، متابعا "تمت عملية الإنقاذ شمال منطقة زوارة".

    ولفت البيان إلى "نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم حوالي الساعة 15:30 اليوم".

    وأوضح البيان "بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء السكة".

     وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

    وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وإفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر ليصلوا إلى البلدان الأوروبية.    

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    الكلمات الدلالية:
    عملية إنقاذ, مهاجرين غير شرعيين, البحرية الليبية, ليبيا
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