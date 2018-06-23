معارك قبالة منفذ حدودي في عسير و"أنصار الله" يقصفون مخزن أسلحة بجيزان

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم السبت زحفاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو أنصار الله قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وأضاف أن "مسلحي أنصار الله تمكنوا من كسر زحف قوات هادي، المسنود من طيران التحالف بعشر غارات، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى".

في الأثناء، شن مسلحو "أنصار الله" هجومين على قوات الرئيس هادي في رقابتي الخشباء والطلعة بنجران.

وأكد المصدر، أن "الهجومين اللذين سبقهما قصف مدفعي مكثف، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي".

إلى ذلك، أحبط مقاتلو "أنصار الله" هجوماً لقوات الرئيس هادي شرق موقع الدخان في جيزان، وأطلقوا صاروخاً محلي الصنع قصير المدى نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات للمهاجمين"، حسب المصدر.

على صعيد متصل، أحرق مسلحو "أنصار الله" مخزن أسلحة للجيش السعودي في قطاع جيزان.

ووفقاً للمصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، "استهدف مقاتلو أنصار الله بصواريخ الكاتيوشا مخزن أسلحة للجيش السعودي في بوابة الموسم بجيزان، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل".





وأشار المصدر إلى أن "مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات للجيش السعودي في مركز العرعر العسكري السعودي في جبل قيس بذات القطاع، وأن القصف أوقع خسائر".





وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في الحُديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.





وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.





وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.