قرار الملك سلمان بقيادة المرأة للسيارات يهدد مليون و300 ألف شخص

قبل ساعات من بدء تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، والذي يبدأ غدا الأحد 24 يونيو/حزيران، توقع خبراء اقتصاد أن ينخفض حجم التحويلات المالية للخارج من السعودية.

وتنفق الأسر السعودية 25 % من دخلها على السائقين، حيث يعمل فى المملكة مليون و300 ألف سائق، تدفع لهم الأسر حوالي 16 مليار ريال سنويا "الدولار يساوي 3.75 ريال"، حسب صحيفة الرياض السعودية.

ويحد قرار قيادة المرأة للسيارات من استقدام سائقين جدد للسعودية.

#قيادة_المرأة_للسيارة أتمنى لجميع بنات وطني التوفيق في هذا اليوم التاريخي. pic.twitter.com/1ID6TaJBAJ — عـبدالله بن عـبدالعزيز (@R8M1) June 23, 2018

وترجح تقارير اقتصادية استغناء العائلات السعودية عن 50 % من السائقين العاملين حاليا في المملكة، حسب جريدة الشرق الأوسط.

ويقول عبدالله أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه إذا خفض عدد السائقين الأجانب بواقع 50%، بمجرد تطبيق قانون رفع حظر القيادة على السيارة، ستتمكن الدولة من توفير ما يقرب من 20 مليار ريال سعودي سنويا كانت تصرف على رواتب ورسوم تصاريح عمل، حسب بي بي سي.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول الأدوية التي تسبب النعاس في أثناء القيادة.

قبل ساعات من بدء #قيادة_المرأة_للسيارة..

هيئة الغذاء والدواء تحذر من تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء قيادة السيارات.

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.#السعودية pic.twitter.com/m0rAROFzXS — الأخبار السعودية (@elakhbar_saudi) June 23, 2018

كما حذرت النيابة العامة السعودية من "تصوير المرأة أثناء القيادة بقصد السخرية أو الإساءة ونشرها عبر وسائل التواصل".

#النيابة_العامة" تحذر بأن

تصوير المرأة أثناء القيادة بقصد السخرية أو الإساءة ونشرها عبر وسائل التواصل، تعتبر من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.#قيادة_المرأة_للسيارة pic.twitter.com/pEIxdDf69M — حمود البقمي (@h_albogami) June 23, 2018

واعتبرت النيابة تصوير السيدات وقت القيادة "جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ودع عدد من المغردين "السائق الأجنبي"، وقالوا:"وداعا للأجنبي الذي كنا نخشى على بناتنا منه في كل يوم يخرجون معه بالسيارة".

وداعاً للسائق الأجنبي..

وداعاً للأجنبي الذي كنى نخشى على يناتنا منه في كل يوم يخرجون معه بالسيارة،

موضوع أن بناتنا تركب السيارة مع سائقين أجانب ولا نعلم عنهم شيء ونخاطر بهم أنتهى😍،

اليوم المرأة ستقود بنفسها وتعتمد على نفسها بعيداً عن عناء السائقين 🇸🇦💚

#المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/CY2VMtUZJi — بندر اليوسف (@bndry1881) June 23, 2018

وانتشرت صور لأماكن خاصة بركن السيارات للنساء في أنحاء المملكة.

#قيادة_المرأة_للسيارة



هل يعقل هذا ؟

ما هو المبرر لمواقف خاصة للنساء ؟ pic.twitter.com/wlvMdI9nl7 — فريد (@NameMeName) June 23, 2018

وصدر قرار من الملك سلمان في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.

وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 %.