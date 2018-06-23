قرار الملك سلمان بقيادة المرأة للسيارات يهدد مليون و300 ألف شخص

وتنفق الأسر السعودية 25 % من دخلها على السائقين، حيث يعمل فى المملكة مليون و300 ألف سائق، تدفع لهم الأسر حوالي 16 مليار ريال سنويا "الدولار يساوي 3.75 ريال"، حسب صحيفة الرياض السعودية.
ويحد قرار قيادة المرأة للسيارات من استقدام سائقين جدد للسعودية.
#قيادة_المرأة_للسيارة أتمنى لجميع بنات وطني التوفيق في هذا اليوم التاريخي. pic.twitter.com/1ID6TaJBAJ— عـبدالله بن عـبدالعزيز (@R8M1) June 23, 2018
وترجح تقارير اقتصادية استغناء العائلات السعودية عن 50 % من السائقين العاملين حاليا في المملكة، حسب جريدة الشرق الأوسط.
ويقول عبدالله أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه إذا خفض عدد السائقين الأجانب بواقع 50%، بمجرد تطبيق قانون رفع حظر القيادة على السيارة، ستتمكن الدولة من توفير ما يقرب من 20 مليار ريال سعودي سنويا كانت تصرف على رواتب ورسوم تصاريح عمل، حسب بي بي سي.
وحذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول الأدوية التي تسبب النعاس في أثناء القيادة.
قبل ساعات من بدء #قيادة_المرأة_للسيارة..— الأخبار السعودية (@elakhbar_saudi) June 23, 2018
هيئة الغذاء والدواء تحذر من تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء قيادة السيارات.
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.#السعودية pic.twitter.com/m0rAROFzXS
كما حذرت النيابة العامة السعودية من "تصوير المرأة أثناء القيادة بقصد السخرية أو الإساءة ونشرها عبر وسائل التواصل".
#النيابة_العامة" تحذر بأن— حمود البقمي (@h_albogami) June 23, 2018
تصوير المرأة أثناء القيادة بقصد السخرية أو الإساءة ونشرها عبر وسائل التواصل، تعتبر من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.#قيادة_المرأة_للسيارة pic.twitter.com/pEIxdDf69M
واعتبرت النيابة تصوير السيدات وقت القيادة "جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ودع عدد من المغردين "السائق الأجنبي"، وقالوا:"وداعا للأجنبي الذي كنا نخشى على بناتنا منه في كل يوم يخرجون معه بالسيارة".
وداعاً للسائق الأجنبي..— بندر اليوسف (@bndry1881) June 23, 2018
وداعاً للأجنبي الذي كنى نخشى على يناتنا منه في كل يوم يخرجون معه بالسيارة،
موضوع أن بناتنا تركب السيارة مع سائقين أجانب ولا نعلم عنهم شيء ونخاطر بهم أنتهى😍،
اليوم المرأة ستقود بنفسها وتعتمد على نفسها بعيداً عن عناء السائقين 🇸🇦💚
#المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/CY2VMtUZJi
وانتشرت صور لأماكن خاصة بركن السيارات للنساء في أنحاء المملكة.
#قيادة_المرأة_للسيارة— فريد (@NameMeName) June 23, 2018
هل يعقل هذا ؟
ما هو المبرر لمواقف خاصة للنساء ؟ pic.twitter.com/wlvMdI9nl7
وصدر قرار من الملك سلمان في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.
وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 %.
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