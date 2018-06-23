الجيش الليبي يرصد تحركات لـ"داعش" جنوب ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وصرح مدير المكتب الإعلامي لمنطقة براك العسكرية محمد لفيرس، في مدينة براك الشاطئ، جنوب ليبيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "فصيل الاستطلاع في اللواء 12 مجحفل التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد رصدوا تواجد مجموعات إرهابية مسلحة قرب براك الشاطئ في سبها الجفرة".

© REUTERS / Hani Amara "داعش" يتبنى هجوما انتحاريا استهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا

وتابع أن "هذه المجموعات يرجح بأنها قادمة من منطقة الهاروج، وتنتمي لتنظيم لداعش"، مضيفاً "لكن لا نعلم اتجاهها إلى الآن ربما تكون متجهة إلى الشاطئ أو الجفرة".

ويذكر أنه منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في عام 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حاليا،ً في ظل سلطتين، إحداها في الشرق ومركزها مدينة طبرق والثانية في الغرب ومركزها طرابلس. وتسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثيها لإجراء حوار بين الحكومتين للاتفاق على مبادئ تفضي لانتخابات عامة في البلاد وإنهاء الأزمة التي تعصف فيها.