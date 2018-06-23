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22:41 23 يونيو/ حزيران 2018
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    جندي من أنصار الله

    15 قتيلاً من "أنصار الله" بإحباط هجوم لهم جنوب الحديدة

    MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
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    دارت معارك، اليوم السبت، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم السبت مواقع لقوات هادي شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".

    الحوثيين
    © AP Photo / Hani Mohammed
    معارك قبالة منفذ حدودي في عسير و"أنصار الله" يقصفون مخزن أسلحة بجيزان
    وبحسب المصدر، "تمكنت قوات هادي من إحباط هجوم أنصار الله، وتكبيدهم 15 قتيلاً والعديد من الجرحى".

    وأضاف أن "الجيش طهر عدداً من المزارع شرق الجاح التي يتخذها مسلحو أنصار الله نقطة انطلاق لشن هجمات على إمدادات القوات في الخط الساحلي واستهدافها بعمليات قصف وقنص".

    في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "قتلى وجرحى سقطوا من قوات هادي باستهداف مسلحي أنصار الله ناقلة محملة بالأسلحة والذخائر شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

    وأشار المصدر إلى أن "انفجارات هزت المنطقة واحتراق عدد من الآليات جراء الاستهداف"، لافتاً إلى "إعطاب آلية أخرى لقوات هادي تحمل معدل عيار 23 بكمين شمال الدريهمي".

    وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في الحُديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.

    وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

    وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.    

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    الكلمات الدلالية:
    معركة الحديدة, أخبار الصراع في اليمن, أنصار الله, اليمن
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