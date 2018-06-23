مقتل "والي الجزيرة" القيادى بداعش في غارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

بغداد — سبوتنيك. وقال المركز، التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان له إنه "بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، قيادة عمليات الجزيرة تتمكن من تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات استخبارية دقيقة تسفر عن قتل ما يسمى والي الجزيرة، المجرم الملقب عبد الله الشمري، بضربة جوية شرق عكاشات (غربي الأنبار) حيث كان هذا الإرهابي يقود العمليات الإجرامية غربي العراق".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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