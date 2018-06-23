الجيش اليمني يعلن سيطرته على سلسلة جبال تويلق في صعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء "الثالث عاصفة" العميد محمد بن عبدالله العجابي، إن قواته سيطرت يوم السبت 23 يونيو/ حزيران، على سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب غربي صعدة، عقب عملية واسعة على مواقع أنصار الله.

وأشار العميد العجابي إلى "تمشيط جميع المواقع المحيطة بالخط الحدودي، وتطهير ما تبقى من جيوب للمليشيا في جبال تويلق، وقطع خط رازح الحدودي"، مؤكداً "تكبيد المليشيا خسائر بشرية كبيرة خلال المعارك، وأن عشرات الجثث لعناصرها لا تزال متناثرة في سلسلة جبال تويلق".

ولفت العجابي إلى أن "الجيش عثر على مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة، وأجهزة اتصالات".

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "أنصار الله صدوا زحفين لقوات هادي على جبل شعير في مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي".

وأتم المصدر أن طيران التحالف شن 21 غارة على مديرية رازح، 7 غارات منها استهدفت مناطق الأزهور والحجلة وآل علي.