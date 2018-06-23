وزير سعودي يكشف نسبة الأراضي اليمنية التى "حررها" التحالف من "أنصار الله"

كشف وزير الإعلام السعودي، عودا بن صالح العواد، أمس السبت 23 يونيو/ حزيران عن نسبة الأراضي اليمنية التى تم "تحريرها" بواسطة التحالف العربي.

وقال العواد أمام وزارة إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إن التحالف "تمكن بفضل الله من استعادة وتحرير ما يزيد عن 85 %من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مقاومة المعتدين".

وأشار العواد إلى أن التحالف حقق انتصارات ملحوظة في مخلتف الجبهات، خصوصا صعدة "معقل ميلشيات الحوثي"، حسب صحيفة عكاظ السعودية

وأكد العواد أن "ميلشيات الحوثي، تخدم أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله".

وأوضح وزير الإعلام السعودي أن جماعة "أنصار الله" استهدفت السعودية بأكثر من 152 صاروخا باليستيا.

وتابع العواد أن الصواريخ التابعة لأنصار الله "لم تستثني أقدس البقاع وهي مكة المكرمة، ما يدل على عدم اكتراث الميليشيات لحرمة المقدسات الإسلامية".

وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بمساندة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد جماعة "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.