ابنة الوليد بن طلال تنفذ قرار الملك سلمان فى أولى لحظات تطبيقه

وكتب الملياردير السعودي على صفحته الشخصية بموقع تويتر "وأخيرا!.
واخيراً!— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 23, 2018
الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق
Finally,
First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu
الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض".
وأضاف الوليد بن طلال "كفى نقاش… حان وقت قيادة المرأة للسيارة".
وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارات اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، تنفيذا لقرار اتخذه الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وإصدار الرخص لها.
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