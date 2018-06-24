مستشار ترامب يبدي استعداده للعمل مع الرئيس عباس

قالت صحيفة القدس الفلسطينية، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه قال إنه مستعد للعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

جاء ذلك في مقابلة لكوشنر مع الصحيفة كان عنوانها أنه مستعد للعمل مع الرئيس عباس إذا كان يرغب في ذلك، وأعطى كوشنر في المقابلة رسالة مباشرة للشعب الفلسطيني قال فيها إن هذا الشعب يستحق مستقبلا مشرقا، حسبما نقلت رويترز.

© AFP 2018 / Jack Guez الخارجية الإسرائيلية ترد على خطاب محمود عباس

والتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مرة ثانية بمبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات، مساء أمس السبت.

وكان نتنياهو التقى الوفد الأمريكي بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أمس الجمعة، واستمر اللقاء لأربع ساعات.

وأصدر ديوان نتنياهو يوم أمس بيان عقب اللقاء قال فيه بأن "نتنياهو التقى ظهر السبت كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير، ومبعوب الرئيس الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأعرب عن تقديره للرئيس ترامب على دعمه لإسرائيل".