واشنطن تبلغ المعارضة السورية بأنها لن تتدخل في جنوب البلاد

أبلغت واشنطن فصائل المعارضة السورية الرئيسية ضرورة ألا تتوقع حصولها على دعم عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم ضخم يشنه الجيش السوري لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة جنوبي سوريا والمناطق المجاورة للأردن ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأوردت نسخة من رسالة بعثت بها واشنطن إلى قادة جماعات الجيش السوري الحر واطلعت رويترز عليها، أن الحكومة الأمريكية تريد توضيح "ضرورة ألا تبنوا قرارتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري".

© Sputnik . BASEL SHARTOUH عودة مئات المهجرين إلى بلداتهم في ريفي حلب وإدلب شمالي سوريا

وقالت الرسالة الأمريكية لمقاتلي المعارضة أيضا إن الأمر يعود إليهم فقط في اتخاذ القرار السليم بشأن كيفية مواجهة الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري بناء على ما يرون أنه الأفضل بالنسبة لهم ولشعبهم.

في سياق متصل، قتل مدنيين وأصيب خمسة أخرون، أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، في قصف استهدف إحدى المناطق بمحافظة درعا جنوب سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة أطلقوا بعد ظهر اليوم قذيفة صاروخية على حي الكاشف ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح ووقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة".