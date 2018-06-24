واشنطن تبلغ المعارضة السورية بأنها لن تتدخل في جنوب البلاد

وأوردت نسخة من رسالة بعثت بها واشنطن إلى قادة جماعات الجيش السوري الحر واطلعت رويترز عليها، أن الحكومة الأمريكية تريد توضيح "ضرورة ألا تبنوا قرارتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري".
في سياق متصل، قتل مدنيين وأصيب خمسة أخرون، أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، في قصف استهدف إحدى المناطق بمحافظة درعا جنوب سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت الوكالة إن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة أطلقوا بعد ظهر اليوم قذيفة صاروخية على حي الكاشف ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح ووقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة".
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