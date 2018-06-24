خارجية السودان تشكك في حيادية المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لناطقها الرسمي، قريب الله الخضر، "اكتفى المجلس بكامل عضويته كما فعل مع التقارير السابقة، بالاستماع لمدعي المحكمة ولبيانات الدول الأعضاء فيه إلي جانب بيان السودان. ولم يصدر عن المجلس أي قرار ولم تصدر عنه أي وثيقة ولا بيان صحفي".
ويشهد إقليم دارفور أقصى غربي السودان، حربا أهليا منذ عام 2003، وأيضا تشهد ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان عمليات تمرد عسكري منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011.
ووقعت الخرطوم على وثيقة "خارطة طريق"، كانت اقترحتها الوساطة الأفريقية، في آذار/ مارس 2016، تمهيدا لعملية السلام ووقف إطلاق النار، لكن الحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، رفضتا التوقيع، ما أدى لتجدد المعارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
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