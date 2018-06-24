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    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك بعد خطفهم بجنوب ليبيا

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
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    أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة أنها نجحت بإطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك كانوا قد خطفوا العام الماضي في بلدة أوباري بجنوب ليبيا.

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    الجيش الليبي يرصد تحركات لـ"داعش" جنوب ليبيا
    وكانت جماعة مسلحة غير معروفة قد خطفت أربعة مهندسين منهم ثلاثة من تركيا والرابع من جنوب أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني. وكان المهندسون يعملون بشركة إنكا التركية في محطة للكهرباء في أوباري في عمق جنوب ليبيا. ولا يعرف مصير الجنوب أفريقي.

    وقالت الحكومة التي مقرها طرابلس في بيان إن المهندسين الأتراك الثلاثة أُطلق سراحهم. وأضافت أنهم سيعادون جوا إلى تركيا عبر طرابلس. وأُطلق سراح الثلاثة يوم السبت.

    وبعد أسبوع من خطف المهندسين الأربعة قامت الشركة بسحب 93 من موظفيها من ليبيا.

    وتوقف العمل بمحطة الكهرباء منذ ذلك الوقت في ضربة لجهود إعادة الشركات الأجنبية إلى ليبيا.

    وتتجنب معظم الشركات الأجنبية العمل في ليبيا بسبب المشكلات الأمنية في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, ليبيا
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