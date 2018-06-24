السعوديات يبدأن قيادة سياراتهن لأول مرة في شوارع المملكة

بدأت النساء السعوديات صباح اليوم الأحد بشكل كبير قيادة سياراتهن في شوارع مدن المملكة بعد دخول الأمر الملكي حيز التنفيذ و الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة . وبثت قنوات عربية مقاطع مصورة لنساء بدأن قيادة سياراتهن لأول مرة في شوارع المملكة.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine بالفيديو... نساء السعودية يقدن السيارات لأول مرة في التاريخ

القاهرة — سبوتنيك . وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وشهدت قضية قيادة السيارات في السعودية جدلاً كبيراً في الماضي، حيث أن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارات، ولا تصدر لهن رخص قيادة؛ إلا أن هذا الجدل ازداد بعد قرار الملك السعودي، في 26أيلول/سبتمبر الماضي، بـ "منح النساء حق القيادة".

وبين مؤيد ومعارض، مضت سلطات المملكة في قرارها، وفي 5 حزيران/يونيو الجاري، تمكنت سيدات وآنسات سعوديات من استبدال رخص القيادة الدولية، التي حصلن عليها في دول مجاورة وأخرى بعيدة، برخص قيادة محلية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتتطلع السعوديات لأن يتمكن بأنفسهن، وبدون مرافقة الرجل، بقيادة مركباتهن إلى العمل أو الأسواق، دون أن يتعرضن لانتقادات من "الفئة المحافظة" في الشعب السعودي، والتي تعبر عن امتعاضها من هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بالمرأة، رغم أن رجال الدين الموالين للحكومة، أصدروا فتاوى تبرر ما تم اتخاذه من قرارات تمنح بعض الحقوق للمرأة في البلاد.