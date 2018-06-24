أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت انتهاكين اثنين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حالتي إطلاق نار، في محافظة حلب، واللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد انتهاكين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، لم يقدم مساعدات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ويظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.