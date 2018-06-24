خبير بالجماعات الإرهابية: "اصطياد" الشمري فصل البغدادي عن غرب العراق

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الشمري هو "والي الجزيرة"، وفقدانه في هذه المرحلة الحاسمة من معركة التنظيم ضد قوات الجيش والشرطة في العراق، تعني صعوبة تعويضه، وبالتالي ارتباك لن يمكن السيطرة عليه داخل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح عمر بدر الدين، أن قيادة العمليات المشتركة العراقية تحقق في الوقت الحالي إنجازات كبرى على الأرض، في ظل محاولات استعادة التنظيم السيطرة على أوصاله التي مزقتها الحرب خلال العام الماضي، حيث تصطاد القوات العراقية أعداد من مقاتلي وقيادات التنظيم في عمليات متفرقة، قائمة على معلومات مسبقة.
وشدد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، على ضرورة تواصل هذه العمليات، بالتعاون بين قيادة العمليات المشتركة العراقية، وطيران قوات التحالف الدولي، حتى وإن أسفرت مثل هذه العمليات عن اصطياد أعداد قليلة من المقاتلين أو القيادات، لأن فقدان فرد واحد الآن يعني خسارة كبيرة للتنظيم، الذي ضغط أفراده، بحيث أصبح الفرد الواحد مكلف بمجموعة كبيرة من المهام.
وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء يوم السبت 23 يونيو/حزيران، أن طيران التحالف الدولي تمكن من قتل قيادي بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في غارة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة "داعش" في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من شمال ووسط وغربي البلاد، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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