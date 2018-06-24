سوريا: للمرة الأولى...انتخابات المجالس المحلية في 16 سبتمبر المقبل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما لإجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 أيلول/ سبتمبر المقبل، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة قبل 7 سنوات.

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دمشق — سبوتنيك . ونقلت وكالة سانا الرسمية، اليوم الأحد، نص المرسوم "رقم /214/ لعام /2018/ بتحديد 16 أيلول/سبتمبر المقبل، لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في سوريا مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، التي انتخبت نهاية 2011.

وقررت الحكومة السورية تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بعد نشوب الأزمة السورية.