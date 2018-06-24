بعد تحذيرات من سقوط طرابلس... وزير ليبي سابق يكشف خطة عرقلة الانتخابات

التخوفات من عمليات الهجوم على طرابلس لم تكن الأولى، حيث حذر العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية منذ أيام قليلة، من أن الوجهة القادمة لعناصر القاعدة ستكون طرابلس، وبرر ذلك بأن الهدف هو عرقلة إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة نهاية العام الجاري.

© AFP 2018 / الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على الموانئ النفطية في ليبيا

من ناحيته قال مصطفى الدرسي وزير الشباب والرياضة الليبي السابق، إن الوضع في طرابلس تحت سيطرة مجموعة من الكتائب، ولا يوجد قوة واحدة مسيطرة أو تمتلك زمام الأمور، وإن إجراء الانتخابات سيقابله الكثير من التحديات.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الليبيين بشكل عام يسعون إلى إجراء الانتخابات العام الجاري، إلا أن المنتفعين وأصحاب المصالح يسعون لعرقلة الأمر حتى تستمر مصالحهم القائمة على المشهد الراهن، وأنهم سيسعون بشتى الطرق عرقلة عملية الانتقال السياسي.

وتابع: المشهد لم يعد يقتصر على العناصر او الكتائب في الداخل الليبي، والأمر يتعلق بشركات دولية تحرك المشهد عبر الوكلاء في الداخل.

وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة بشكل عام من صراع يستخدم في الداخل الليبي، كما أن الدول التي تضع يدها على البترول تستفيد من الوضع الحالي نتيجة عدم الاستقرار.

وأوضح أن "الجيش الليبي أصبح مطالبا ببسط السيطرة على جميع الأراضي الليبية وتخليصها من دواعش المال ودواعش القتل وإعادة الأمن والاستقرار".

وتنتشر في طرابلس 4 قوات عسكرية مسلحة على رأسها قوات حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وقوة الردع الخاصة، ولواء النواصي، ولواء أبو سليم، ولواء ثوار طرابلس.