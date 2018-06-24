الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

صرح الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا، لأنهم "لا يعطون ويأخذون فقط".

وقال الرئيس السوري خلال مقابلة مع قناة "أن تي في" الروسية تعليقا على تصريح للسياسيين الغربيين بأنهم "لن يعطوا سنتا لإعادة بناء سوريا طالما الأسد في السلطة":" بصراحة، هذا هو أفضل بيان للغرب طوال فترة الحرب في سوريا".

وأضاف "الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا، نحن لن نسمح لهم بذلك، ولدى سوريا ما يكفي من القوة لإعادة إعمار البلاد".

هذا وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في وقت سابق، أن بلادها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار في سوريا والعراق، ما لم يتحقق حل سياسي للأزمات السياسية والأمنية في البلدين، وعودة الاستقرار إليهما.