الأسد: سوريا تستعيد السيطرة على شمال البلاد بالقوة إذا لم يستسلم الإرهابيون

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده ستستعيد السيطرة على شمال البلاد، بالقوة إذا لم يستسلم الإرهابيون.

موسكو- سبوتنيك وأوضح الأسد أن "هناك طريقتان لوقف احتلال الجزء الشمالي من البلاد، المصالحة والهجوم على الإرهابيين"، مضيفا أن دمشق استطاعت إعادة العديد من المناطق في شمال سوريا إلى الحياة الطبيعية، وتعمل مؤسسات السلطة بشكل اعتيادي عن طريق المصالحة.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

وأضاف الرئيس السوري أن الطريقة الثانية هي مهاجمة الإرهابيين إذا لم يستسلموا ولم يتجهوا إلى المصالحة، متابعا "سنقاتلهم ونستعيد السيطرة بالقوة. هذا هو بالتأكيد ليس الخيار الأفضل بالنسبة لنا، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على البلد.

كما ذكر الرئيس، في حديث لقناة "إن تي في" الروسية، أن "اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية لا علاقة له بالواقع"، مشير إلى أن هذه حجة الغرب للتدخل العسكري المباشر والهجوم على الجيش السوري.

وتابع "هذه الاستفزازات لا علاقة لها بالواقع. هذه هي ثمرة تخيلاتهم الخاصة، وتخيلات وسائل الإعلام، وهذا ما اخترعه الإعلام وينتشر في جميع أنحاء العالم من خلال الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى."

كما أكد الأسد أن "الأمريكيين يكذبون باستمرار ويهاجمون على الفور. فعندما لا يكون هناك احترام للمعايير الدولية، عندما لا تكون هناك مؤسسات فعالة للأمم المتحدة، لا يمكنك الحديث عن منع الاستفزازات، فالعالم يعيش وفقا لقوانين الغاب".

وأضاف "الإصلاح الدستوري يعتمد فقط على إرادة الشعب السوري، وهناك ضرورة للاستفتاء".