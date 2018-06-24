إسرائيل: صاروخ باتريوت أطلق على طائرة دون طيار قادمة من سوريا

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، أن أنظمتها الدفاعية أطلقت صاروخا من طراز "باتريوت" على طائرة دون طيار قادمة من سوريا، إلا أنه لم يصبها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول إنه "قبل قليل أطلق صاروخ من بطارية باتريوت باتجاه قطعة جوية دون طيار اقتربت من جهة سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نتيجة لذلك ابتعدت الطائرة من الحدود دون أن يتم رصد إصابتها".

#عاجل قبل قليل أطلق صاروخ من بطارية #باتريوت باتجاه قطعة جوية دون طيار اقتربت من جهة #سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نتيجة لذلك ابتعدت الطائرة من الحدود دون ان يتم رصد إصابتها. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 24, 2018

​وأضاف المتحدث "لقد كشفت أنظمة الدفاع الجوي إلى جانب أنظمة الرصد التهديد بشكل مسبق وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي".

#عاجل لقد كشفت أنظمة #الدفاع_الجوي الى جانب أنظمة الرصد التهديد بشكل مسبق وقبل خرقه المجال الجوي الإسرائيلي.#جيش_الدفاع لن يسمح خرق السيادة الجوية لدولة #إسرائيل وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 24, 2018

​واختتم بالقول "جيش الدفاع لن يسمح بخرق السيادة الجوية لدولة إسرائيل وسيتحرك ضد أي تهديد للمساس بمواطنيها".