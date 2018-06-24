أول قرار يمني ردا على "مزاعم" تعذيب الإمارات لسجناء في عدن وحضرموت

ردت النيابة العامة التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على مزاعم تعذيب سجناء يمنيين في محافظتي عدن، وحضرموت، على يد القوات الإماراتية التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر قضائي يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 24 يونيو/حزيران، إن النائب العام "وجّه بالتحقيق في ادعاءات تعرض سجناء يمنيين للتعذيب في محافظتي عدن وحضرموت جنوبي وشرقي اليمن".

© AP Photo / الإمارات تخرج عن صمتها وترد على اتهام ارتكاب ضباطها جرائم أخلاقية في سجون اليمن

وأضاف المصدر: "تضمن التوجيه الصادر إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظتي عدن وحضرموت، التأكد من قانونية وسلامة إجراءات احتجاز السجناء".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نشرت الأسبوع الماضي تحقيقا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.

فيما قالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": إن "السلطات اليمنية هي التي تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والسجون المحلية والاتحادية، وأضافت: "لم تقم الإمارات العربية المتحدة أبدا بإدارة السجون أو مراكز الاعتقال السرية في اليمن". كما قالت البعثة الإماراتية، إن "حكومة الإمارات تساعد الحكومة اليمنية على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم القانون الدولي الإنساني وحمايته".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات جوية وبرية دعما لقوات الرئيس هادي لاستعادة السيطرة على البلاد بعد سقوط صنعاء في قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.



