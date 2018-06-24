سر تحالف الصدر مع العبادي... وعضو بائتلاف دولة القانون: "غير ثابت"

قال النائب ضياء الأسدي، مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، إن الصدر انسحب من التحالف الوطني للتعبير عن عدم ثقته بزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس مجلس الوزراء للدورتين السابقتين، نوري المالكي.

وأضاف الأسدي في مقابلة أجراها معه موقع "Orientxxi" الفرنسي: "لقد حملنا السلاح ضد التدخل الأمريكي في العراق، لكن هذا لا يعني أنه علينا السماح بوجود الإيرانيين أو الأتراك أو عرب آخرين. من الإيجابي أن نكون على علاقة طيبة مع الجوار، لكن هذا لا يعني أن لهذه البلدان الحق في التدخل في شؤوننا".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI العبادي ومقتدى الصدر يعلنان تحالفا بين كتليتهما الانتخابيتين

وعن التقارب العربي الجديد، قال الأسدي إن "هناك ثلاثة مستويات مختلفة في حركتنا. هناك مقتدى، القائد، وهناك النخبة (وإن كنت لا أحبذ هذا الوصف، فنحن بالأحرى وسطاء، ومستشارون مدنيون، مثلي) وهناك المناصرون الذين يثقون به ثقة كاملة".

وتابع: لم يكن الصدر بحاجة إلى أن يستطلع آراءهم أو يفاوضهم لأنهم سيتبعونه مهما كان القرار الذي سيتخذه. في بعض الأحيان، نحن المستشارين نجتمع معه ونتباحث لنريه السبل المختلفة الممكنة، ولكنه يختار بنفسه الاتجاه الذي سنسلكه. قبل اتخاذ أي قرار، يستشير مقتدى الصدر مقربيه في العراق وخارجه".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali لقاء بين حيدر العبادى ومقتدى الصدر فى النجف

من جانبه قال عبود العيساوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد، لـ"بغداد اليوم"، إن "التحالف الذي أعلن عنه بين زعيم سائرون مقتدى الصدر، وزعيم الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وائتلاف الوطنية وتيار الحكمة الوطنية، غير ثابت".

وأضاف أن "التحالف لم يشكل الحكومة المقبلة، وسيتغير لأنه غير ثابت، ولان عملية العد والفرز اليدوي لم يحسم بعد ولم تصدق النتائج بعد من قبل المحكمة الاتحادية".

وأوضح أن "تلك التحركات هي سباق لكسب المصالح والبحث عن المكاسب وفرض شروط تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "العمود الأساسي لم يشكل لتبنى عليه الكتلة الأكبر".

وكان الصدر والعبادي أعلنا، مساء أمس السبت، عن تحالف قائمتيهما الانتخابيتين (101 مقعد نيابي، وفق النتائج غير المصادق عليها)، وفق برنامج يشمل 8 مبادئ أساسية، ليصبح "النصر" بذلك، رابع قائمة انتخابية من القوائم العشر الأولى، تقترب من الصدر.