"أنصار الله" تعلن حصيلة خسائر "كبيرة" للتحالف في 3 أسابيع

أعلنت جماعة "أنصار الله" حصيلة خسائر قالت إنها ألحقتها بقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن "وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت بارجة و331 آلية ومدرعة، وقتلت وجرحت أكثر من 1300 بينهم قيادات، فيما أطلقت 12 صاروخا باليستيا، وشنت 6 عمليات لسلاح الجو المسير خلال 3 أسابيع من التصعيد في الساحل الغربي".

© AP Photo / Hani Mohammed معارك قبالة منفذ حدودي في عسير و"أنصار الله" يقصفون مخزن أسلحة بجيزان

وأوضحت القناة أن "الإحصائية وثقت حصاد الجيش واللجان الشعبية منذ خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 27 مايو/أيار الماضي، الذي دعا فيه إلى استنزاف العدو في الساحل الغربي، وحتى الأربعاء الماضي 20 يونيو، أي 23 يوما".

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الآليات التي دمرها سلاح الجو المسيرة والصواريخ الباليستية لم تدخل ضمن الإحصائية.

وكان مصدر قال لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت، إن قوات هادي تمكنت من إحباط هجوم لأنصار الله، وتكبيدهم 15 قتيلا والعديد من الجرحى".

وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في الحُديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعمًا للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.