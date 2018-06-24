البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، بصفة نهائية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن البرلمان "وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018، الخاص بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة يوم 14 يوليو 2018".

© AP Photo / البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

ونقلت الصحيفة عن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، قوله "إنه من الملاحظ أن القرار يعنى مد وليس فرض حالة طوارئ، وأن ذات الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ مازالت موجودة، ومن ثم لا يلزم اتخاذ الإجراءات التي تتبع عند فرض حالة الطوارئ للمرة الأولي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على مد حالة الطوارئ عن طريق وقوف النواب، وبأغلبية الثلثين.