عمار الحكيم: حكومة الأغلبية الوطنية تمثل "حلا واقعيا"

قال عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي، إنه يجب استمرار الحوار بين القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تستطيع مواجهة الفساد وتلبي احتياجات العراقيين.

بغداد — سبوتنيك. وشدد الحكيم خلال لقائه مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، اليوم الأحد 24 يونيو / حزيران، على أهمية استمرار الحوارات بين مختلف الكتل السياسية وصولا إلى حكومة الأغلبية الوطنية.

© Sputnik . Nazek Mohammed أول إجراء قضائي ضد قرار البرلمان بشأن الانتخابات العراقية

وتابع الحكيم أن حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا واقعيا في المرحلة الحالية لإنتاج حكومة وطنية تأخذ بالأولويات وعلى رأسها توفير الخدمات ومكافحة الفساد".

وذكر البيان أن اللقاء بين الحكيم وماكسيموف بحث تطورات المشهد السياسي الإقليمي والدولي فضلا عن العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا.

يذكر أن النتائج المعلنة للانتخابات العراقية أظهرت حصول تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على (54 مقعدا)، بينما حصل "ائتلاف الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي على (22 مقعدا) ، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على (19 مقعدا).

واتفقت ائتلافات "سائرون" و"الوطنية" و"الحكمة"، يوم 8 يونيو الجاري بشكل رسمي على تشكيل تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية.

وأجرى العراق في 12 مايو / أيار الماضي أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالتنظيم، إلا أن البرلمان قرر مؤخرا اتخاذ عدد من الإجراءات ضد حالات تزوير من شأنها إعادة الفرز وإلغاء نتائج التصويت في عدد من مراكز الاقتراع.

ويمتلك العراق وروسيا علاقات متينة في كافة المجالات، من بينها المجال التجاري والاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بأكثر من 52 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى 1.402 مليار دولار، بحسب بيانات مصلحة الجمارك الروسية.